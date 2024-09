Boi invade escola municipal no bairro Zacarias

CARATINGA – Um fato bastante inusitado foi registrado no início da tarde dessa sexta-feira (13), quando um boi entrou dentro de uma escola no bairro Zacarias.

Algumas crianças e suas mães estavam em frente ao portão da Escola Municipal Doutor Maninho, aguardando para entrar, quando o boi que estava solto na rua passou. Uma criança se assustou e acabou caindo ao solo, tendo alguns ferimentos leves.

Logo em seguida o boi conseguiu entrar dentro da escola e acessar uma sala de aula, que estava vazia, causando alguns danos materiais.

A polícia e os bombeiros militares foram acionados para retirar o boi de dentro da escola, que deu bastante trabalho. Os militares e os bombeiros usaram um corda para amarrar o animal e puxá-lo. Como o boi estava muito agitado, todos os carros que estavam estacionados próximo a escola foram retirados. Em determinado momento o boi acabou deitando na rua, pois, já estava cansado, mas, mesmo assim os militares conseguiram fazer com que ele levantasse e permanecesse amarrado em uma árvore, não causando mais risco para as pessoas que estavam no local.

Até o fechamento da edição o proprietário do boi não tinha aparecido, sendo o animal recolhido por equipes da Secretaria de Meio Ambiente, com a ajuda dos bombeiros e dos militares.