Boate suspende atividades

CARATINGA- A Boate Prime emitiu uma nota informando à população a suspensão de suas atividades por tempo indeterminado. A decisão é uma medida de segurança, como destacou.

O comunicado frisa que “a RCL Empreendimentos Artísticos, nome fantasia, Prime, em respeito e atendimento as orientações da Secretaria de Saúde de Caratinga, Ministério da Saúde do Governo Federal e Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca da pandemia Covid-19 (Coronavírus), vem informar a suspensão de suas atividades”.

A boate ainda agradeceu a compreensão de todos e “reafirma o seu comprometimento com os interesses públicos e torce para que não somente o Brasil mas todo o mundo possa superar essa Pandemia o mais rápido possível. Nos encontramos em breve”, finalizou.