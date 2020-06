BOA NOTÍCIA

Ele venceu o coronavírus

CARATINGA – O número de casos confirmados de covid-19 aumentaram assustadoramente nos últimos dias. Mas, como hoje é dia de festa, de comemorar os 172 anos de Caratinga, e os 25 anos deste Diário, a reportagem entrevistou o motorista rodoviário Walace Júnio de Brito, 40 anos, que venceu o covid-19 e tem muito a nos ensinar.

Morador do bairro Floresta, Walace teve a doença no início deste mês e precisou ser internado na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), no hospital Casu-Irmã Denise.

A esposa, Lídia da Luz Verly de Brito, e o filho, Asafe Verly de Brito, também foram contaminados, porém tiveram sintomas leves e cumpriram a quarentena em casa.

Na entrevista, Walace conta o quanto sofreu com a gravidade da doença e pede que as pessoas tenham consciência da importância do uso de máscara e de evitar aglomerações.

Quando desconfiou que estava com covid-19?

Fiquei uns seis dias com febre, sintomas mais leves, depois comecei a ter falta de ar, muita falta de ar e muito cansaço, estava em casa. Não sei como fui contaminado, eu estava trabalhando e estive na Bahia, sou motorista rodoviário.

Quais foram os sintomas?

Dor de cabeça, febre e tosse, e no sexto dia falta de ar.

Onde buscou ajuda médica no começo?

Procurei primeiro a Casa de Saúde, e depois fui para o Casu.

No Casu, precisou ir para UTI imediatamente?

Passei apenas uma noite na enfermaria, aí já fui para UTI, onde fiquei do dia dois de junho ao dia 15. Fiquei entubado dos dias quatro a oito, com ventilação mecânica, porque minha respiração estava insuficiente.

Você teve medo de morrer?

Cheguei ao ponto de achar que morreria, porque não conseguia respirar, o sofrimento foi muito grande, mesmo com oxigênio eu não conseguia respirar, aí teve que entubar.

Alguém da família pegou também?

Só fiquei sabendo que foram contaminados depois que saí de lá. A minha esposa e meu filho tiveram sintomas leves e puderam ficar em casa.

E quando percebeu que poderia ser curado?

Na realidade a força é de Jesus Cristo, servimos a Jesus Cristo e sabemos que o Senhor é o único que pode nos curar. Nós sozinhos não temos forças para recuperar de uma doença tão terrível, que mata muito rápido.

Você precisou tomar cloroquina durante seu tratamento?

Fiquei tão feliz com minha recuperação, que não procurei saber o que tomei, não sei qual foi a medicação usada.

Qual a mensagem você deixa para os caratinguenses?

Quero dizer para todas as pessoas que esse vírus veio muito forte. No meu caso, com insuficiência respiratória, foi horrível. Peço que todos se conscientizem, façam o uso da máscara, evitem aglomeração, porque a doença não é brincadeira, precisamos uns dos outros para vencer esse vírus.

Quais seus agradecimentos?

Sou grato a Deus, à minha família e a todos os funcionários do Casu, que me trataram de forma excelente; quero parabenizar pela qualidade médica que possuem, por tratar o ser humano com amor.