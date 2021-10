Blitz vence o 9º Torneio Copa Turismo de Futsal Feminino em Alto Caparaó

ALTO CAPARAÓ – Muito talento nas quadras de Alto Caparaó com a realização do 9º Torneio Copa Turismo de Futsal Feminino, neste domingo (17). Com a participação de equipes da região, o time Blitz, de Caratinga, levantou a taça de campeão ao vencer a equipe UAI, de Inhapim, por 3 a 0, no jogo final.

A competição que movimentou o final de semana no ginásio poliesportivo da cidade reuniu a participação de esportistas de sete municípios: Manhuaçu, Caratinga, Faria Lemos, Ibatiba (ES), Inhapim, Manhumirim e de Alto Caparaó.

As equipes vitoriosas deste ano foram:

1º lugar, com premiação de R$ 1.000,00: Blitz (Caratinga);

2º lugar, com premiação de R$ 500,00: UAI (Inhapim);

3º lugar, premiado com oito pares de coletes: MEC (Manhuaçu).

Para estas primeiras colocações, foram entregues troféus e medalhas.

A artilheira da competição foi Wanderleia Rodrigues e a melhor goleira, Luiza Magalhães, ambas da equipe Blitz (Caratinga).

Os organizadores do torneio, Ariley e Vanderlei, agradeceram ao apoio de todos os colaboradores. ‘Agradeço a cada equipe que veio a Alto Caparaó para participar dessa competição; ao apoio da Prefeitura de Alto Caparaó, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e à STG Sports, além da equipe de arbitragem, Alderlúcio Alves, Thiago Ferreira, Itelvino Eller Filho e Wuliians Argentino’, destacaram.

(Com informações de Roberto Carlos Teixeira/ Programa Bola na Rede, Rádio Pescadores FM)