Blitz termina em acidente no Bairro Floresta

Morador do Córrego do Lage foi parado em blitz e dirigia sem habilitação. Homem que retirou veículo acabou se envolvendo em capotamento

CARATINGA- Uma blitz promovida pelo Sest-Senat em parceria com a Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira (6), na MG-329 em Caratinga, terminou em um capotamento na Rua Embaúbas, no Bairro Floresta.

Cleviston de Assis, morador do Córrego do Lage, foi parado na fiscalização, sendo constatada situação irregular, por não possuir carteira de habilitação. O veículo foi liberado pelas autoridades desde que fosse retirado por uma pessoa habilitada, o que foi realizado por um funcionário do Sest-Senat, que seguiu com o Fiat Uno em direção à Rua Embaúbas, quando derrapou em um barranco e aconteceu o capotamento. Ele teve ferimentos leves.

Em entrevista ao DIÁRIO, bastante emocionado, o proprietário do veículo disse que estava indo para a maternidade levar roupas e visitar a esposa e o filho, que nasceu nesta quarta-feira (6). “Vim trazer minha mulher de madrugada na maternidade para ganhar menino e voltei para buscar as coisas para ela, roupa, as coisas do bebê. Quando cheguei ali, a blitz, o policial me abordou, liberou para o cara de carteira tirar o carro pra mim. O menino foi tirar o carro e aconteceu isso aí”.

O veículo ficou bastante danificado, mas, Cleviston fez questão de destacar sua gratidão ao homem que retirou seu veículo no momento da abordagem e que, infelizmente, se acidentou. “Ele foi me ajudar, coitado, Deus abençoa que não vai acontecer nada com ele. Um ser humano, ótima pessoa. Saí por causa de necessidade, não estava andando com o carro, porque estava ruim de freio. Agora quero conhecer meu filho, que não conheci ainda. O resto depois a gente desembola, quero é conhecer ele agora”.

Jurandir Alves, que é morador da localidade, chamou atenção para a situação da rua que, segundo ele, não deveria ter saída para MG-329 e Bairro Monte Verde, conforme projeto original. “Quando o acidente aconteceu eu estava lá em casa, minha cunhada que estava na calçada chegou me gritando para ajudar o pessoal do carro. A Polícia estava na BR, cheguei gritando eles para ajudar a gente. Porém, essa rua não tem saída, na época essa rua era fechada e a prefeitura abriu ela, mas, não asfaltou, não fez nada. A rua foi fechada e a prefeitura voltou, abriu ela novamente e nunca tomou providência. Na época da seca a prefeitura vem e mete água e a rua vira barro puro, quem paga são os moradores”.

Para Jurandir, é necessária uma intervenção urgente na via. “Queríamos que a prefeitura tomasse uma providência sobre esse pedaço de rua, asfalta ou fecha. Inclusive aqui já caíram motoqueiros, poderiam ajudar a gente. Todo mundo atravessa tanto faz do Monte Verde de cima para baixo ou de baixo pra cima, é muito bom, mas, nessas condições não dá para utilizar esse acesso”.