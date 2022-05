Blitz educativa movimenta Santa Bárbara do Leste

Todos envolvidos na luta em combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na última quarta-feira (18), com apoio da Polícia Militar, profissionais do Conselho Tutelar e de todos os setores da Prefeitura realizaram uma blitz educativa na região central de Santa Bárbara do Leste. Segundo o secretário de Saúde, Marcos Viana, o objetivo da blitz foi conscientizar os moradores sobre a importância da participação de todos na luta em combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes.

De acordo com a secretária de Educação, Meire Débora Silveira, durante o mês de maio, diversos profissionais engajados na campanha, visitaram todas as escolas de Santa Bárbara do Leste para tratar do tema com os estudantes. Ainda segundo a Secretária, mais de 900 estudantes foram envolvidos na ação realizada ao longo do mês.

Segundo a conselheira tutelar, Edinéia, o Conselho sempre atua com o objetivo de proteger os direitos das crianças e adolescentes. Edinéia destaca que a participação de toda a comunidade é fundamental e, em casos de abuso e exploração sexual, a denúncia é o primeiro passo para que a rede de proteção possa atuar de forma efetiva em defesa das vítimas.

A coordenadora do CRAS, Laura Crisóstomo, juntamente com a equipe, também participou das ações desenvolvidas ao longo do mês. Laura destacou que a rede de proteção do município está cada vez mais ativa e fortalecida e que a denúncia é fundamental para que as crianças e adolescentes sejam, de fato, protegidos.

O comandante do Destacamento PM de Santa Bárbara do Leste, sargento Alexandre ressaltou que a denúncia é anônima e que, quem souber de qualquer caso de abuso ou exploração sexual, pode entrar em contato com a Polícia Militar, com o Conselho Tutelar ou com o CRAS, pois todos têm participação ativa na luta em defesa das crianças e adolescentes de Santa Bárbara do Leste.

