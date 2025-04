Black Norte faz balanço esportivo do primeiro trimestre

CARATINGA – A equipe de jiu-jitsu Black Norte tem demonstrado um desempenho notável nos primeiros meses de 2025, conquistando resultados expressivos nas competições que participou. Com um time de atletas dedicados e talentosos, a equipe continua a fortalecer sua presença no cenário do esporte.

O ano começou com a participação da equipe no Rio Summer Internacional Open, realizado entre os dias 10 e 12 de janeiro, no Rio de Janeiro. Este evento, promovido pela CBJJ, foi uma grande oportunidade para os atletas da Black Norte mostrarem sua força. Alessandro Augusto, competindo na categoria Master 2 faixa roxa, na divisão peso meio pesado, teve uma excelente performance e saiu campeão. Estefersom Azevedo, competindo na Master 1 faixa preta peso pesado conquistou o terceiro lugar, destacando-se em um torneio de alto nível.

Seguindo para o mês de março, a equipe participou do 5° Aberto de Jiu-Jitsu de Caratinga, realizado no dia 16. O evento contou com a participação de diversos atletas da equipe, que se destacaram em suas respectivas categorias, mostrando o trabalho árduo e a dedicação de todos.

Entre os campeões, Wanderson Antônio, que conquistou o primeiro lugar na categoria Mirim 7 leve faixa branca e Julio Junior, que foi o campeão na Mirim 9 pluma faixa branca. Também brilhou Lucas Ferreira Rodrigues, que venceu na Mirim 9 leve faixa cinza.

Outro grande destaque foi Cláudio Martins, campeão na Infantil 10 meio pesado faixa branca, seguido por Marlom Emanuel Gonçalves Dias, que se consagrou campeão na Infantil 11 leve faixa branca. No feminino, a Black Norte teve representantes como Juliane Alves de Oliveira, campeã na Infantil Juvenil 13 médio faixa branca e Gabrielli Vitória Pereira Carvalho, que venceu na Adulto pesado faixa branca. Otávio Abrantes também teve um desempenho notável, sagrando-se campeão na Master 1 meio pesado faixa branca.

Além dos campeões, a equipe da Black Norte também obteve importantes colocações nas disputas por equipes. No Infantil, a equipe conquistou o terceiro lugar geral, enquanto no Adulto, a Black Norte ficou com o quarto lugar geral, mostrando o nível competitivo e a força da equipe em diferentes faixas etárias e categorias.

O mês de março também marcou a participação de dois atletas da equipe no Pan-Americano BJJ Pro, realizado em Vitória-ES, no dia 22. Estefersom Azevedo brilhou novamente, conquistando o campeonato na categoria Adulto Faixa Preta peso pesado, além de alcançar o vice-campeonato no absoluto Faixa Preta Adulto. Lucas Ferreira, por sua vez, teve uma excelente performance, sagrando-se campeão na categoria Infantil A Cinza/Amarela peso leve, provando mais uma vez o potencial dos atletas da Black Norte.

Com novos desafios pela frente, a equipe segue com o olhar voltado para as próximas competições. A preparação dos atletas continua intensa, com o apoio fundamental de patrocinadores como o Bolsa Atleta de Caratinga, a Serralheria Araújo e Serviços e o nutricionista David Cathoud. O trabalho conjunto entre atletas, técnicos e patrocinadores tem sido crucial para o crescimento da equipe.

RESULTADO ABERTO DE JIU-JITSU DE CARATINGA

Wanderson Antônio – Faixa Branca- Mirim 7 – leve- campeão

Julio Junior -Faixa Branca- Mirim 9-pluma- campeão

Rafael Batalha – Faixa Branca- Mirim 9- pena- segundo lugar;

Lucas Ferreira Rodrigues – Faixa Cinza- Mirim 9- leve- campeão;

Cláudio Martins – Faixa Branca- Infantil 10- meio pesado- campeão

Miguel Braga – participação;

Marlom Emanuel Gonçalves Dias – Faixa Branca – infantil 11 – leve – campeão;

Caio Gabriel da Silva Martins – Faixa Branca – infantil 11 – Pena – campeão;

Juliane Alves de Oliveira – Faixa Branca – inf. Juvenil 13 – Médio – campeã;

Ana Júlia Fernandes de Castro – Faixa Branca – infantil 11 – Meio Pesado – campeã;

Kaleb Pereira de Moraes – Faixa Branca – infantil 12 – Médio – campeão;

Paulo Coelho dos Santos Júnior – Faixa Branca – infantil 11 – Médio – campeão;

Gabrielli Vitória Pereira Carvalho – Faixa Branca – Adulto – Pesado – campeã;

Maria Rita Pereira Neves- Faixa Branca- Pré – mirim 6 anos- médio – vice-campeã;

Gabriel Campos Martins- Faixa Branca- infantil 10- Super pesado – vice campeão;

Bryan Honório Correia Ambrósio- Faixa Branca- Mirim 9 anos- Pena – campeão;

Davi Lopes Nunes Louzada da cruz- Faixa Branca- Mirim 8 – campeão;

João Cláudio Batista da Silva Mendes – Faixa Branca – infantil 12- leve – vice-campeão;

Davi Lucas Pereira Carvalho – Faixa Branca – inf. Juvenil 13 – Meio Pesado – vice-campeão;

Thaylon de Oliveira Souza – Faixa Branca – infantil 10 – Pena – vice-campeão;

Luane Alves de Oliveira – Faixa Branca – infantil 12 – Pena – vice-campeã;

Kelvin Henrique de Sousa – Faixa Branca – infantil 12 – Médio – vice-campeão;

Murilo Ferraz – Faixa Cinza – Infantil 11 – leve – vice-campeão;

Alice Carvalho -Faixa Branca – Infantil 10 – pena – campeã;

Kaio Alves – Faixa Branca – Juvenil 17 – pena – campeão;

Guilherme Dutra – Faixa Branca- Juvenil 17 – leve – vice-campeão;

Luiz G Sevidanes – Faixa Roxa – Master 1- meio pesado- vice-campeão;

Daniel Ristores – Faixa Azul – Master 1 – meio pesado – campeão;

Junior Márcio Cotta – Faixa Azul – Master 1 – meio pesado – vice-campeão;

Thales Soares de Souza – Faixa Azul – Master 1- pesado – campeão;

Kayke da S. Vieira – Faixa Branca – Adulto -Leve – terceiro lugar;

Steferson Oliveira- Faixa Branca – Adulto – médio- campeão;

Yuri Porfirio – Faixa Branca – Adulto – meio pesado – Terceiro Lugar;

Gabriel Isidoro – Faixa Branca – Adulto – meio pesado – participação

Otávio Abrantes – Faixa branca – Master 1 – meio pesado – campeão