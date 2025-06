Black Norte conquista títulos no Mundial BJJ PRO 2025

Equipe caratinguense se destaca em campeonato nacional de jiu-jitsu em Vitória-ES

DA REDAÇÃO — A equipe Black Norte representou Caratinga com destaque no Mundial BJJ PRO 2025, evento promovido pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais (CBLP) em parceria com a X-Combat TV, realizado em maio, na cidade de Vitória, Espírito Santo.

O time caratinguense participou com dois atletas e voltou para casa com excelentes resultados. Alessandro Augusto Teixeira garantiu o segundo lugar na categoria Faixa Roxa Master 1 meio pesado (até 88,3 kg) e também conquistou o vice-campeonato no Absoluto Faixa Roxa Master 1.

Outro grande desempenho veio com Estefersom Azevedo, que sagrou-se campeão na categoria até 94,3 kg e também venceu o Absoluto, ambos na Faixa Preta Master 1, consolidando-se como um dos nomes fortes da equipe na competição.

Os atletas agradeceram o apoio dos patrocinadores e já seguem em preparação para os próximos desafios marcados para os meses de julho e agosto. “Agradecemos ao Bolsa Atleta de Caratinga, Bauher Araújo da Araújo Serviços Serralheria, Davi Cathoud Nutricionista, Bar do Fabiano, Sushi House, Lounge Jequitibá e Elienai Cabral Cabeleireiro por acreditar no nosso potencial”.