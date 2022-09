Black Norte apresenta resultados

DA REDAÇÃO- A equipe Black Norte participou de dois campeonatos de destaque nos últimos dois meses, o Pan Americano BJJ Pro 2022, realizado em Vitória-ES no dia 23 de julho e o Mundial BJJ Pro 2022, em Fortaleza-CE, nos dias 3 e 4 de setembro.

O evento esportivo na cidade capixaba contou com quatro atletas da equipe, três medalhas foram conquistadas. Alessandro Augusto Teixeira Pinheiro foi campeão na categoria Master 1- faixa azul – peso Médio; Estefersom de Assis Azevedo, vice-campeão na categoria Adulto – faixa preta – peso Meio Pesado; e Flávia Narciso da Silva, vice-campeã na categoria Sênior 1 – faixa Branca – peso Meio Pesado. Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano não participou em decorrência de um acidente horas antes de competir.

Em Fortaleza, numa competição com grande nível técnico e estrutural, também foram enviados quatro atletas, dois de Caratinga e dois de Belém-PA. “Foi uma experiência muito boa, nossa primeira vez competindo o Mundial e com certeza nos agregou muitas coisas que vão fazer diferença no nosso jiu-jitsu”, citaram os atletas.

De Belém, Antônio Neto da Silva Lourinho foi campeão No-Gi na categoria Sênior 1 – faixa preta – peso Pesado. Ainda participaram os caratinguenses Alessandro Teixeira, Estefersom de Assis e Thiago Costa que é de Belém e competiu na categoria Master 1 – faixa roxa – peso Leve.

“Vale ressaltar a ajuda que tivemos dos nossos patrocinadores e amigos para realizar esse feito, por isso deixamos nossos agradecimentos. É de suma importância a colaboração desses apoiadores no nosso trabalho”, destaca a equipe citando o Bolsa Atleta de Caratinga, Centro Automotivo Pinheiro de Santa Rita de Minas, Alceu da Casa do Produtor, Multi Service Pré Moldados, Arreguy Participações, Gotinha Mecânica Diesel em Ubaporanga, HRB Atacadista, ABA Consultoria , Dr. Paulinho (Inhapim), Anderson Fisioterapeuta, Victor Hugo Vieira, AR Uniformes, Bar da Teti, Liderança Cimentos, Careca Cimine Telhas, Toledo Construções e Custódio Pinturas e Reformas.