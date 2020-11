Black Friday na Pandemia

CARATINGA- Conter as aglomerações tem sido um grande desafio na pandemia. E ontem foi dia de Black Friday, data que usualmente atrai um grande número de consumidores aos estabelecimentos comerciais.

A equipe do DIÁRIO percorreu o centro da cidade nesta sexta-feira (27) e acompanhou a movimentação. Se comparado aos anos anteriores, a “corrida” por ofertas foi menor no período da manhã.

Já no período da tarde, as filas já começaram a se formar com maior intensidade. Os estabelecimentos se organizaram com medidas de distanciamento. Fitas de isolamento e álcool em gel na área externa foram alguns dos recursos utilizados. A entra dos consumidores também foi controlada.

Segundo a Prefeitura, durante essa semana foram realizadas duas reuniões virtuais. Uma entre Secretaria Municipal de Saúde e representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicomércio e Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), e outra entre Superintendência Regional de Saúde, secretários de Saúde e representantes do comércio da macrorregião. O objetivo foi reforçar a necessidade da manutenção do distanciamento social durante a Black Friday.