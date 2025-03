Bispos visitam Pico da Bandeira

ALTO CAPARAÓ – Nesta semana, alguns bispos tiveram uma dose de aventura em suas agendas. Eles visitaram o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil, em Alto Caparaó. A visita foi coordenada por dom Juarez Delorto Secco, bispo diocesano de Caratinga.

Estiveram presentes dom Paulo Celso, bispo diocesano de Itaguaí/RJ; dom Roque, dom Tiago Stanislau e dom Paulo Romão, bispos auxiliares da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

“A Paróquia Santo Antônio de Pádua de Caparaó está alegre com a visita do bispo diocesano de Caratinga dom Juarez e dos bispos auxiliares do Rio de Janeiro”, agradeceu o pároco local.

Além do Pico da Bandeira, a convite de dom Juarez, os bispos auxiliares do Rio de Janeiro estão conhecendo a região do Caparaó Mineiro.

PICO DA BANDEIRA

O Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.892 metros de altitude. Localizado na divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, dentro do Parque Nacional do Caparaó, ele é um destino popular para os amantes do montanhismo e do ecoturismo.

O nome “Pico da Bandeira” vem de uma bandeira que foi colocada no topo da montanha por militares, simbolizando a unidade nacional, em um contexto histórico do século XIX. A caminhada até o topo é desafiadora, mas recompensada por vistas espetaculares da Serra do Caparaó e de outras montanhas da região. Além disso, a fauna e flora locais, com diversas espécies endêmicas, tornam a subida ainda mais interessante.

O acesso ao pico pode ser feito a partir de dois principais pontos: o lado mineiro, por meio do município de Alto Caparaó, e o lado capixaba, pela cidade de Dores do Rio Preto.

Marcos José de Souza/Rádio Cidade FM 98.3/Portal Martins Soares Online – Fotos: Renato Aguiar – Coordenador da Comunidade Imaculada Conceição / Pascom