Bispo emite nota de solidariedade a centenas de infectados

DA REDAÇÃO- Em documento assinado por dom Emanuel Messias de Oliveira, a Diocese de Caratinga, com todo o presbitério, em comunhão com os fiéis das 54 Paróquias, solidarizou-se fraternalmente com centenas de infectados pelo novo coronavírus.

“De modo singular, expressa sua proximidade espiritual dos familiares e amigos daqueles que tiveram suas vidas abreviadas pela grave doença, dentre os quais também se contam membros ativos de nossas comunidades eclesiais. Pela fé na ressurreição, manifesta a sincera estima e oração que une nossos corações aos de todos os enlutados”, declarou o bispo.

Dom Emanuel ainda declarou que por meio de preces, incluem-se também tantos outros a quem este estado de pandemia tem trazido lágrimas e perturbações, por motivações diversas causando grandes sofrimentos e incertezas. “Acrescentam-se, ainda, os profissionais de saúde e demais trabalhadores da área, que têm vivido dias difíceis no empenho em promover o bem-estar dos mais diretamente atingidos”.

E reafirma o compromisso humanitário de todos no combate à proliferação da doença, também assumido pela Diocese através do último Decreto, de 19 de março de 2020, integralmente em vigor em todas as Paróquias. “Embora caiba as autoridades públicas o primeiro dever de prover o cuidado de todos, muito mais agora, neste estágio de agravamento nos índices de contaminação em nossa região, é imprescindível que cada pessoa se comprometa a observar as já conhecidas recomendações de segurança, sempre em vista do bem comum, sobretudo evitando deslocar-se de casa senão por razões inadiáveis”.

Dom Emanuel finalizou a nota com uma mensagem de fé. “Deus seja o sustento de todo o nosso povo nestes tempos difíceis. Por intermédio de São João Batista, nosso padroeiro, conceda-me serenidade para atravessar com paciência e confiança no Evangelho, as turbulências do presente, à luz da esperança cristã”.