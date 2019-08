Biometria: Prazo se encerra em outubro para três municípios da região

Entre Folhas, Santa Rita de Minas e Pingo D’Água têm registrado procura abaixo da esperada pelo Tribunal

CARATINGA- O prazo para a revisão biométrica, com recadastramento de eleitores de Entre Folhas, Santa Rita de Minas e Pingo D’Água se encerra no dia 10 de outubro de 2019. No entanto, conforme os dados estatísticos, os números registrados para estes municípios ainda estão abaixo do esperado.

Entre Folhas, que contabiliza 5.658 eleitores, já realizou a biometria de 2.645 pessoas (46,75%). Já em Santa Rita de Minas, município que alcançou o maior percentual até o momento, já foram cadastrados 2.991 eleitores do universo de 5.798 pessoas (51,59%). O município de Pingo D’Água segue com um baixo alcance de seu eleitorado, com o menor desempenho da região: de 4.020 eleitores, apenas 833 comparecem à Central de Atendimento ao Eleitor e realizaram a revisão biométrica (20,72%).

Conforme o chefe da 72ª zona eleitoral, Arilson Carvalho, em virtude do atraso no início da biometria, pela mudança de sede do cartório ou pela inauguração na Casa Ziraldo Ziraldo de Cultura, os números estão abaixo do planejado pelo Tribunal Regional Eleitoral. “Entre Folhas e Santa Rita estão relativamente bons, mas ainda abaixo da média esperada pelo Tribunal”.

Os fatores que levam o eleitor de Pingo D’Água a não procurar o atendimento em Caratinga envolvem distância e logística, como explica Arilson. “Especificamente, o município de Pingo D’Água, a distância é o maior dificultador para que os eleitores compareçam, até porque não tem um ônibus de linha direta de Pingo D’Água para Caratinga, o eleitor precisa se deslocar até Bom Jesus do Galho ou para Ipatinga para depois vir para Caratinga. Em qualquer dessas duas situações ele não tem horário de ônibus disponível para retornar no mesmo dia”.

Por outro lado, de um modo geral, os eleitores têm demonstrado certo desinteresse pelo processo eleitoral, o que tem impactado na baixa procura. “O que percebemos é que o eleitor anda descrente com a política. Então, nos atendimentos aqui, quando orientamos ao eleitor da obrigatoriedade do cadastramento biométrico senão ele vai ter o título cancelado, alguns chegam até a falar: ‘Que bom, tomara que seja cancelado porque eu não preciso votar’. Só que a gente sabe que a consequência não é somente de não poder votar, mas ele não pode tirar passaporte, não consegue passar escritura pública de compra e venda de imóveis, não se matricula em uma instituição de ensino superior. E também com o cruzamento de dados hoje da Justiça Eleitoral com a Receita Federal, o eleitor pode ter o seu CPF suspenso e, consequentemente, outras consequências com bloqueio da conta bancária e até impossibilidade de contratar empréstimo”.

Diante destes índices, a Justiça Eleitoral traça estratégias visando alcançar o maior número de eleitores. “O que temos planejado no primeiro momento foi criar os postos de agendamento no cartório e na Casa Ziraldo, temos obtido uma grande procura, hoje estamos com a agenda de agosto e a primeira quinzena de setembro toda cheia. E continuamos nesse trabalho de agendamento para facilitar a vida do eleitor. E um outro ponto que estamos discutindo internamente e passando para o Tribunal é a possibilidade de estender o horário de atendimento, tanto na parte da manhã quanto aos finais de semana, para propiciar principalmente aos eleitores destes três municípios, cujo prazo vence em 10 de outubro, sejam atendidos dentro do prazo”.

AGENDAMENTO

O eleitor pode realizar a revisão biométrica na Central de Atendimento ao Eleitor, na Avenida Benedito Valadares, 15, centro ou na sede do cartório, à Avenida Tancredo Neves, 135.

O tempo médio de atendimento que era de 15 minutos para cada eleitor, hoje já caiu para 12 minutos. “No cadastramento biométrico, além de atualizar os dados pessoais do eleitor, endereço, é colhida a fotografia dele, as digitais dos 10 dedos quando ele possuir, bem como a assinatura digital. O eleitor estando com seu horário agendado, pedimos que ele chegue uns cinco minutos antes e dentro de 20 minutos no máximo já está com o título novo em mãos, com seus dados biométricos cadastrados”, frisa Arilson.

O chefe de cartório reafirma que os eleitores devem procurar um deste endereços para realizar o cadastramento da biometria. “É muito importante que o eleitor compareça o quanto antes ao Cartório Eleitoral, principalmente, de Santa Rita de Minas, Entre Folhas e Pingo D’Água, cujo prazo está próximo do encerramento. Vamos dar a prioridade no planejamento de atendimento para estes três municípios”.

Para se evitar filas, o atendimento pode ser agendado no site do Tribunal Regional Eleitoral, pelo Disque-Eleitor (telefone 148) ou diretamente nos pontos de agendamento na Casa Ziraldo ou no Cartório. “O eleitor que vai fazer a revisão biométrica deve trazer documento oficial com foto, comprovante de residência atual, título de eleitor (caso ainda possua) e o CPF. Lembrando que não precisa trazer cópias, pois estamos simplesmente conferindo os documentos originais, que são devolvidos ao eleitor no mesmo momento”.

Os prazos finais para o recadastramento biométrico dos demais municípios são: 17/12/2019 (Imbé de Minas, Piedade de Caratinga e Vargem Alegre) e 21/02/2020 (Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santa Bárbara do Leste e Ubaporanga).

ÚLTIMOS NÚMEROS DA BIOMETRIA