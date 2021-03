Bio High Informa Como a Falta do Sono Pode Causar Transtornos Psicológicos

A depressão e a insônia tem uma relação muito curiosa. Quem tem insônia, pode desenvolver depressão e vice-versa.

Esses e outros transtornos psicológicos estão afetando cada vez mais as pessoas em todo o mundo.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 9% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade e cerca 5,8% com depressão.

A falta de sono, aumenta os níveis de cortisol em nosso corpo, isso nos deixa em um estado de stress generalizado, que por sua vez, nos deixam mais suscetíveis a problemas psicológicos, como depressão, crises de ansiedade e síndrome do pânico.

Vale lembrar a falta de sono pode nos levar a apresentamos sintomas como:

Indisposição; Esquecimento; Irritabilidade; Confusão mental; Falta de concentração.

Quando temos uma boa noite de sono, nosso corpo consegue funcionar melhor. Nós nos sentimos mais dispostos a realizar as atividades do dia a dia.

É durante esse período que nosso corpo produz e secreta hormônios, recarrega nossas energias e restaura o sistema imunológico.

Nossas emoções são muito beneficiadas por esse processo todo. Fica mais fácil lidar com os problemas porque ficamos de bom humor e tranquilos.

Claro que dormir não vai milagrosamente resolver seus problemas. Mas ele pode ser associado aos seus tratamentos para de forma natural maximizar os resultados.

Você pode melhorar suas noites de sono adotando pequenos hábitos na sua rotina. Lembre-se que tudo realizado no nosso dia pode influenciar na nossa noite de sono.

Praticar exercícios, ler e meditar são ótimas escolhas. Optar por estabelecer horários também é de grande ajuda.

Nosso corpo precisa saber o horário certo de liberar e de não liberar hormônios que tranquilizam o corpo e nos deixam sonolentos, como a melatonina.

Ter uma alimentação balanceada e contato com o sol são outra opção, isso pode fazer com que nosso corpo se mantenha mais disposto durante o dia.

Essas não são as únicas medidas que podemos tomar. Sabendo disso a equipe da BioHigh criou um infográfico repleto de passos e informações que nos ajudam a dormir melhor.

Acompanhe.

Faça com que suas noites sejam as mais agradáveis possíveis. Deixe o ambiente preparado para ter um descanso de qualidade. Sua mente tem de estar limpa.

Por mais difícil que seja, procure deixar seus problemas para fora do quarto.

Seguir esses passos irá te ajudar a adquirir todos os benefícios de uma boa noite de sono, também te proporcionar a ajuda necessária para lidar com as dificuldades que os transtornos psicológicos podem trazer.

Lembre-se sempre que você não está sozinho nessa.