Bienal do Livro de Ubá

Edra foi o curador da exposição “Ziraldo, ao Mestre com Carinho – no traço de 85 talentos cartunistas”

DA REDAÇÃO – O cartunista Edra participou da Bienal do Livro 2019 de Ubá. O evento foi realizado de 23 a 25 de maio, na Praça São Januário e todo o seu entorno trouxe o tema “Ler para sonhar e criar”. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação e nesta edição teve como inspiração os contos de fadas.

De acordo com os organizadores, a bienal tem o objetivo de fomentar a leitura como um hábito na comunidade e a valorização do livro no imaginário popular.

No Fórum Cultural, visitantes puderam conferir a exposição itinerante “Ziraldo, ao Mestre com Carinho – no traço de 85 talentos cartunistas”, que teve como curador o cartunista Edra, que foi convidado pela segunda vez para participar da festa a convite da Secretaria da Educação da cidade. Na oportunidade Edra lançou o seu livro “Ziraldo – Ao Mestre Com Carinho” (Editora Melhoramentos). Este evento foi na sexta-feira (24) no Lounge do Escritor.

A abertura oficial do evento teve o show do grupo juiz-forano Lúdica Música e o espaço físico da praça contou com a Arena Cultural, onde ficou o Palco Central, com a Arena Infantil que abrigou os palcos “E foram felizes para sempre …”, “Era uma Vez” e “Presença VIP” e com o “Lounge do Escritor”.