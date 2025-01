Bicicletas furtadas recuperada no bairro Novo Horizonte

MANHUAÇU – Nesta segunda-feira (20), no bairro Novo Horizonte, em Manhuaçu, a Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos e apreendeu um menor infrator de 17 anos por envolvimento em furto de bicicletas motorizadas.

Policiais Militares levantaram informações que bicicletas furtadas poderiam estar escondidas no local. Foram realizadas diligências, resultando na localização de quatro bicicletas motorizadas e outras peças desmontadas dentro de um apartamento onde ocorria o desmanche. No local, os autores foram presos e os materiais apreendidos. Posteriormente, uma quinta bicicleta motorizada foi encontrada no corredor do prédio.

O material recuperado foi apreendido e os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.