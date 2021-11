Biblioteca ao Cubo encanta moradores de Pingo-d’Água

Inauguração com contações de histórias e oficinas gratuitas reuniu estudantes, educadores e comunidades

PINGO-D’ÁGUA – A comunidades de Pingo-d’Água ainda celebra a chegada da Biblioteca ao Cubo participando ativamente das atividades realizadas nos espaços, assim como da inauguração dos projetos de incentivo à leitura, cumprindo seu objetivo de aproximar crianças, jovens e adultos dos livros. Mais de 200 livros foram doados para a Biblioteca ao Cubo, por meio dos projetos realizados com o apoio da Fundação Renova, via Edital Doce.

Inauguradas em quatro dias de evento, entre 28 de outubro e 1 de novembro, estudantes, educadores e moradores do município de Pingo-d’Água desfrutou da programação cultural, presencial e virtual. As atividades foram com os contadores de histórias professora Kakau, Nena de Castro, Pituxa (Nancy Nogueira), Daniela Alves e Gugu Moicano Barba Verde, além da oficina “Ler é bom”, com o bibliotecário Bruno Moreira de Moraes.

A programação virtual foi transmitida ao vivo pelo Instagram dos projetos Biblioteca ao Cubo (@bibliotecaaocubo) e ainda está disponível para acesso às contações de histórias virtuais.

Fortalecimento da cultura

Segundo a diretora de Patrimônio Cultural e Turismo da Prefeitura de Pingo-d’Água, Eliana de Souza Vieira, a Biblioteca ao Cubo tem sido um instrumento de extrema importância para o fortalecimento e promoção da cultura na cidade. A Biblioteca ao Cubo está abrigada na sala multicultural Contém Cultura.

“Com a chegada dessa minibiblioteca, nos sentimos honrados e entusiasmados para estimular o hábito de leitura nas escolas e pela comunidade, incentivando o conhecimento amplo sobre diversos assuntos. Prova do sucesso da Biblioteca ao Cubo é que, atualmente, cerca de 20 crianças têm visitado e feito empréstimos dos livros semanalmente”, declara Eliana.