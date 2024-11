Bianca Medina é prata no Espírito Santo

DA REDAÇÃO- A atleta Bianca Medina de apenas 13 anos continua sua trajetória vitoriosa no atletismo. A jovem atleta caratinguense esteve em Vitória, no Espirito Santo, no último final de semana (16 e 17) participando do Troféu Centro-Oeste Interseleções Loterias Caixa Sub-16 de Atletismo realizado pela CBAT – Confederação Brasileira de Atletismo e Federação Capixaba de Atletismo, sendo uma das principais competições de base da modalidade no país.

Bianca fez parte da seleção mineira no evento e conquistou três medalhas de prata na competição nas provas de 75 metros, 200 metros e revezamento 4×75 metros, sendo sua última competição no ano de 2024. Os resultados reforçam o excelente ano para a atleta que obteve grande destaque a partir dos JEMG – Jogos Escolares de Minas Gerais.