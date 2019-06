Betinho Antonieto é primeira atração do ‘Arteiros’

Festival cultural começa hoje com programação no coreto da Praça Cesário Alvim

CARATINGA- O Festival Arteiros começa hoje e segue até o dia 24 de junho. A programação tem início com o Cortejo das Artes, com concentração às 17h, na Praça da Estação, com a participação de todos os artistas para o desfile que percorrerá o seguinte itinerário: Avenida Marechal Deodoro, Avenida Olegário Maciel e Praça Getúlio Vargas, com chegada no coreto da Praça Cesário Alvim.

BETINHO ANTONIETO

Às 20h será realizada a primeira atração musical do festival. O show de lançamento do CD de Betinho-NQF-Nóis Qui Faiz. Nascido em Caratinga, José Roberto Antonieto, o Betinho, mudou-se para São Paulo onde trabalhou com música por 15 anos, tocando com vários artistas. Trabalhou em programas de auditório ao vivo e gravado, como guitarrista por mais de seis anos na TV Record, CNT Gazeta e Gazeta, viajando pelo Brasil e alguns países da América do Sul, participando de caravanas com vários artistas renomados.

De volta a Caratinga, Betinho se diverte com os amigos músicos e como sempre gostou de compor e gravar, participou de inúmeros trabalhos de amigos. Na música instrumental, iniciou com os amigos do ZYC, depois o ZYL. “Daí surgiu o Beto de Souza que botou pilha e fomentou a ideia de um registro em CD desse material. Com isso se iniciou o projeto NQF, de música instrumental melódica autoral, culminando neste CD contando com a participação de vários amigos”, frisa Betinho, explicando que a música instrumental era objetivo desde seu retorno à sua cidade natal, pois é seu estilo predileto.

Betinho também agradece o apoio que foi fundamental para que este trabalho se concretizasse. “Espero que possam apreciar este trabalho que não seria realizado sem o apoio dos amigos músicos, de minha família, minha esposa e minha querida filha. Agradeço aos patrocinadores e amigos que possibilitaram a execução de cada passo desse projeto”.

MAIS PROGRAMAÇÃO

Logo após o show de Betinho Antonieto, o público irá assistir a teatro, com o monólogo ‘Da Paz’, de autoria de Marcelino Freire, direção e atuação de Ana Paula Faustino; e participação de Leandro Bruno – intérprete de libras e Ezequias Silva K9 – gaitista.

“Dentro do contexto das passeatas pela paz feitas em meados dos anos 2000 em áreas nobres da cidade e Rio de Janeiro, a narradora apresenta através de uma linguagem popular, irônica e direta, uma visão e opinião contrarias à concepção de paz que a sociedade conhece. ‘Da Paz’ propõe questionamentos sobre os medos, a fé e a insatisfação de uma mulher negra, da periferia, mãe de família com a diferença do significado da paz de acordo com a classe social do indivíduo”, explicam. A história é simultaneamente traduzida em libras e ao som de gaita com uma melodia que simboliza a intensidade do texto. A classificação é livre.

Para encerrar, mais uma apresentação musical, de Acordi (Jazz e MPB).