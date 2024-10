Bet ligada a Gusttavo Lima e Deolane fica fora de lista de autorizadas do governo

Empresa consta em investigação envolvendo os artistas; Esportes da Sorte é atual patrocinadora do Corinthians

A Esportes da Sorte não está na lista das bets liberadas para atuar no Brasil, divulgada pelo Ministério da Fazenda na noite desta terça-feira (1). A empresa é citada em investigação no processo que envolve Gusttavo Lima e Deolane Bezerra.

Além da ligação com os artistas, a empresa também tem ligações com o Corinthians, sendo a patrocinadora oficial do clube.

As empresas tinham até o último dia 17 de setembro para solicitar a autorização para continuar operando. Na lista nacional divulgada pela pasta, foram contempladas 89 empresas, que operam um total de 193 sites de apostas.

A Esportes da Sorte e as outras empresas que não pediram autorização precisam manter seus sites disponíveis até 10 de outubro para permitir que as pessoas saquem seus valores das plataformas.

A partir do dia 11 de outubro, os sites serão proibidos de funcionar no país e serão retirados do ar, com a supervisão do Ministério da Fazenda, em cooperação com outras autoridades. O CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso preventivamente no último dia 5 de setembro, no âmbito da Operação Integration.

O diretor-executivo da empresa foi indiciado por suposto envolvimento em uma organização criminosa responsável por um esquema de lavagem de dinheiro com jogos ilegais. A bet também é patrocinadora de oito times de futebol brasileiros, segundo o site da empresa: Corinthians, Palmeiras, Bahia, Athletico, Grêmio, Ceará, Náutico e Santa Cruz.

A CNN solicitou um posicionamento para a Esportes da Sorte e aguarda um retorno.

Operação Integration

O inquérito da Polícia Civil de Pernambuco cita a Esportes da Sorte (nomeada como Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos Ltda) como envolvida em jogos ilegais e ocultação de valores.

A investigação aponta que o CEO Darwin Filho enviou dois empréstimos de cerca de R$ 10 milhões para Bóris Maciel Padilha ocultar o dinheiro.

As transferências foram realizadas em nos dias 19 de outubro de 2023 e 5 de dezembro de 2023. Bóris também foi indiciado pela polícia pernambucana.

A Balada Eventos e Produções Ltda, empresa do cantor Gusttavo Lima, também seria responsável por ocultar milhares de reais da bet em cofres da empresa.

No dia 8 de setembro, a Esportes da Sorte afirmou que a “Operação Integration presta um desserviço à nação”, segundo um pronunciamento do diretor jurídico da companhia.

Patrocínio do Corinthians

O Corinthians anunciou a Esportes da Sorte como novo patrocinador máster do clube em 25 de julho de 2024.

O acordo determina um investimento de R$ 309 milhões pela bet nos próximos três anos. A parceria também incluía a contratação de um “jogador midiático” para o elenco profissional da equipe.

O atacante holandês Memphis Depay foi anunciado pelo Corinthians no dia 9 de setembro. Ele assinou um contrato válido até dezembro de 2026.

A CNN apurou que a maioria do salário do jogador será pago pela Esportes da Sorte, que separou uma verba de R$ 57 milhões para a contratação.

Ao todo, o valor do contrato é de cerca de R$ 60 milhões. O clube paulista arcará com uma parcela menor dos valores.

