Beneficiários do Bolsa Família são convocados para atualização de cadastro em Caratinga

CARATINGA- Todos os beneficiários do Bolsa Família em Caratinga precisarão atualizar o cadastro junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). A informação foi confirmada pela Prefeitura.

Para agendamento, basta entrar em contato com o CRAS mais próximo de sua localidade. Na data informada, o beneficiário irá comparecer para a confirmação dos dados. Caso estejam de acordo com as regras do programa, o benefício continuará sendo pago normalmente. Se os dados mostrarem que o beneficiário não tem direito ao Bolsa Família, o pagamento será cancelado imediatamente.

Todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600 e serão criados dois benefícios complementares, pensados para atender de forma mais adequada o tamanho e as características de cada família. Um deles é voltado para dar atenção especial à Primeira Infância. Determina um valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade na composição familiar. Um segundo, chamado Benefício Variável Familiar, prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes.

A Prefeitura alerta que ao comparecer ao CRAS, considerando que o programa foi ampliado para mais pessoas dentro do grupo familiar, é preciso apresentar documentação de toda a família, pois só assim poderá garantir a inclusão de novos valores.

Caso o beneficiário não compareça, o benefício será bloqueado no prazo de dois meses. A estimativa é que a atualização dure até dezembro deste ano.

O programa

O Bolsa Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, elas precisam atender critérios de elegibilidade, como apresentar renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, ter os dados atualizados no Cadastro Único e não ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e em outras bases de dados federais.

A seleção considera a estimativa de pobreza, a quantidade de famílias atendidas em cada município e o limite orçamentário. Com a nova legislação, terão acesso ao programa todas as famílias que têm renda de até R$ 218 por pessoa.

Contatos para agendamento:

3329-8100 Cras Esplanada

3329-8148 Cras Nossa Senhora Aparecida

3329-8094 Cras Santa Cruz