・・・Bem vindo(a) você que está chegando a minha campanha ou conhecendo minha história!

Sou Davi, um bebê de 6 meses, natural da cidade de Ipatinga, MG.

Acabei de receber o diagnóstico da AME ( Atrofia Muscular Espinhal) do tipo 1, doença genética, rara e progressiva, acomete os neurônios motores, comprometendo a fala, o caminhar, alimentar e respirar sozinho.

Junto, com o diagnóstico, os sintomas já se acentuaram e acabei sendo hospitalizado no hospital infantil João Paulo II, na capital , Belo Horizonte.

Minha única esperança de uma qualidade de vida melhor e que, a doença não progrida de forma tão rápida e cruel, é o medicamento mais caro do mundo, Zolgensma, avaliado atualmente em 7 milhões de reais.

Começamos uma corrida contra o tempo, para conseguir a medicação, não só pela idade limite imposta, na bula da medicação indicada pela Anvisa até 2 anos de idade mas, principalmente, pelos efeitos devastadores e irreversíveis da doença.

Qualquer valor em doação, ou um compartilhamento é valioso.

Empresários, comerciantes e prestadores de serviços, se puderem, estendam suas mãos!

Doar seu tempo, como voluntário em ações físicas ou online também faz a diferença!

Quem tem AME tem pressa!

*Curta

*Comente

*Doe

*Compartilhe

💛Pix para doação:

Davi de Souza Major

CPF: 192.137.476-40

💛 Banco Bradesco:

Davi de Souza Major

Conta Corrente: 496685- 6

Agência: 3899

💛 Vakinha online: https://www.vakinha.com.br/3296410

#juntospelodavi

#ametipo1

#atrofiamuscularespinhal

#Zolgensma

#valedoaço

#ipatinga