Bebê tem resultado negativo para Coronavírus

48 casos seguem investigação. Três já foram descartados

CARATINGA- O terceiro caso suspeito de Coronavírus em Caratinga foi descartado. Trata-se de um bebê de oito meses que estava internado no Hospital CASU. Segundo informações, o bebê já recebeu alta. Assim, conforme boletim epidemiológico da Prefeitura de Caratinga, atualizado à 16h20 de ontem, dos 51 casos notificados, três apresentaram resultado negativo e outros 48 seguem em investigação. Sete pacientes permanecem internados.

Dos pacientes atendidos em Caratinga, três são residentes em Inhapim, um de Piedade de Caratinga, um de Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. Também há o caso de uma paciente residente do município de São Paulo, que estava de passagem por Santa Bárbara do Leste.