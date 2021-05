Bebê morre em acidente na BR-458

Criança estava com a mãe em um veículo de aplicativo que capotou ao desviar de um automóvel não identificado. Motorista que causou o acidente fugiu

IPATINGA – Morreu na noite de segunda-feira (3) o bebê Kelvin Borges dos Santos, de 1 mês e 19 dias, no capotamento de um carro de transporte por aplicativo na BR-458, entre o aeroporto e o bairro Castelo, em Ipatinga. O causador do acidente, um motorista que dirigia um veículo não identificado, fugiu do local do acidente.

O motorista de aplicativo, Hebert Filipe Tomaz, de 29 anos, relatou à Polícia Militar Rodoviária (PRv) que dirigia o Ford Ka, sentido Ipatinga ao bairro Residencial Porto Seguro, no município de Caratinga. Ao trafegar pela rodovia, ele deparou com um veículo vindo no sentido contrário e na contramão de direção. “Estava também com os faróis apagados”, disse o cabo Jean Franco, da PRv.

Hebert, ao desviar do carro vindo no sentido contrário, perdeu o controle e atingiu um poste de iluminação pública na margem da rodovia. Em seguida, o Ford Ka capotou. O próprio motorista de aplicativo, que não se feriu, acionou o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os passageiros do veículo.

Os socorristas atenderam Poliana Pereira Santos, de 16 anos, mãe da criança que era transportada no bebê conforto. A jovem foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Márcio Cunha com luxação no ombro direito e um corte no rosto. O pequeno Kelvin, mesmo no dispositivo de segurança, não resistiu e morreu no local do acidente, possivelmente causada pelo impacto contra o poste.

O local foi periciado pela Polícia Civil e o corpo do bebê removido ao Instituto Médico-Legal de Ipatinga. O carro acidentado foi retirado do local e encaminhado para o pátio credenciado pelo Detran. O veículo causador do acidente não foi localizado e nem identificado até o encerramento da ocorrência encaminhada para a delegacia de Polícia Civil.

