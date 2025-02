Bebê de mulher assassinada a facadas segue na UTI

O recém-nascido de Luciene Rosa Teixeira, prematuro, segue internado na UTI Neonatal, sob cuidados intensivos. O bebê encontra-se entubado, recebendo suporte ventilatório adequado e acompanhamento contínuo da equipe multidisciplinar. Seu estado de saúde é estável dentro do quadro clínico.

O CASO

A ocorrência foi registrada na madrugada dessa última segunda-feira (17). Luciene estava grávida e foi esfaqueada. Ela pulou do carro do autor em movimento. Uma cesariana urgente foi realizada no hospital, mas ela não resistiu. A Polícia Militar realizava patrulhamento no centro de Caratinga, quando uma equipe avistou um veículo Citroën C4 Pallas, de cor preta, transitando em alta velocidade. O condutor fez uma conversão brusca à esquerda na praça Coronel Rafael da Silva Araújo, a “Praça da Estação”.

Durante a abordagem, um dos militares observou que uma mulher estava com parte do corpo para fora da janela do passageiro, e logo em seguida, pulou do veículo em movimento. Ao se aproximarem, os policiais militares constataram que se tratava de uma mulher grávida, que estava nua, apresentava diversos cortes de faca pelo corpo, sangramento intenso na região da cabeça e dificuldades para respirar.

Horas após o crime, um homem de 45 anos, marido da vítima, se apresentou na delegacia, confessando o feminicídio. Segundo ele, o ataque ocorreu durante uma discussão motivada por uma suposta traição. Além da prisão do autor, a Polícia Militar localizou uma espingarda calibre 32 em uma construção onde ele trabalhava.