Bebê de 2 meses esfaqueado pelo pai na cabeça está fora de perigo, diz polícia

No momento da briga, a mãe do bebê também esfaqueou o companheiro

O bebê de dois meses esfaqueado pelo pai durante briga com a mãe, no bairro Maria Helena, na região de Venda Nova, neste domingo (23), está fora de perigo. Segundo informações obtidas pela reportagem da Itatiaia com a Polícia Militar (PM), a criança foi atingida na cabeça.

O bebê permanece internado no Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde médicos tratam o ferimento. O pai dele, que tentou fugir, foi preso por militares do 49º Batalhão.

Ele também recebeu atendimento médico, visto que foi esfaqueado pela mulher após agredir o bebê.

O CASO

Um homem esfaqueou sua filha de 9 meses ao tentar matar a companheira na madrugada da última segunda-feira (11), em Flores de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, informou a Polícia Militar (PM). De acordo com os relatos dos militares, Wesley Ferreira Araújo e a esposa estavam bebendo quando começaram a discutir e, ao tentar esfaquear ela, errou o golpe e acabou acertando na filha.

Os relatos apontam ainda que uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender à ocorrência e que, ao chegar ao local, encontrou a bebê em situação gravíssima. A criança foi levada para o Hospital de Base de Brasília, onde permanece em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob os cuidados da equipe multi, conforme informou a unidade de saúde.

A mãe da bebê informou que a filha teve o intestino perfurado, passou por cirurgia e está intubada. Afirmou ainda que teve o nariz quebrado por Wesley e que sofreu uma lesão na cabeça depois de ser atingida também com a faca.

Ao g1, o delegado José Antônio, que será o responsável pela investigação do caso, afirmou que Wesley fugiu do local após o crime e que, até o momento, não foi encontrado. Diligências são feitas na tarde desta segunda-feira para encontrar o homem.

A mãe da criança, vítima de violência doméstica, ainda não foi ouvida pela Polícia Civil. José Antônio afirmou à reportagem que o suspeito tem passagens pelos crimes de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.