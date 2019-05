Bebê de 17 dias engasga e é salvo por policiais

CARATINGA – É muito comum um bebê se engasgar ao se alimentar, tomar mamadeira, mamar, ou até mesmo, com a própria saliva. E quando isso acontece os pais costumam ficar desesperados. E foi exatamente isso que aconteceu neste domingo (26) com Marcos Ramos de Oliveira, pai do pequeno Davi Duarte de Oliveira, de apenas 17 dias. A salvação do bebê foi que os pais encontraram uma viatura da Polícia Militar que prestou os socorros necessários.

Militares estavam realizando uma blitz na rua Princesa Isabel, quando um veículo se aproximou e os ocupantes pediram por socorro. O filho do casal estava engasgado e perdendo a respiração.

O sargento Uziel Bernardes tomou a criança dos braços da mãe e iniciou os primeiros socorros, porém a criança não respondia. Com isso, soldado Bernardes iniciou a manobra Heimlich (nessa técnica, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões) e minutos depois, a criança respondeu e voltou a respirar.

Ainda conforme os militares, assim que o bebê voltou a respirar, ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No local, a criança foi atendida pela pediatra de plantão, Amanda Leite Paiva, que realizou os procedimentos específicos e encaminhou o bebê ao raio-x.

Os militares informaram ainda que segundo a pediatra, a criança estava fora de perigo e precisaria somente passar por nebulização antes de ser liberada.

“Primeiramente quero agradecer a Deus e depois aos policiais militares por terem salvado a vida do meu filho”, finalizou o emocionado Marcos, pai do pequeno Davi.