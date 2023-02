BEACH TENNIS

Praça de Esportes João Felisberto Pereira recebe mais uma modalidade esportiva em Inhapim

INHAPIM – Areia, sol, suor e muita diversão. O beach tennis é um esporte que tem tudo a ver com o verão e traz muitos benefícios para o corpo e a mente, e foi pensando nos benefícios para a saúde dos inhapinhenses que a prefeitura de Inhapim através da Secretaria de Esportes e Lazer trouxe para Inhapim mais essa opção de modalidade esportiva que será praticada na quadra de areia de praia.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Jean José Siqueira, o município ofertou treinamento para dois educadores físicos do quadro da secretaria para serem difusores da atividade no município. “O beach tennis veio para ficar em Inhapim, sendo mais uma atividade física ofertada em nossa praça de esportes que já conta com atividades de academia ao ar livre, vôlei de praia, pista para corrida/caminhada, skate, futebol de areia e natação, agora é a vez do beach tennis. Com o apoio irrestrito do nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde, o município ofertou treinamento para dois técnicos em educação física para obter conhecimento aprofundado sobre a modalidade do beach tennis, e hoje, devidamente certificados, serão os professores da modalidade aqui na praça de esportes. Neste primeiro momento vamos receber a inscrição do público interessado que já pode procurar os nossos servidores aqui na praça de esportes e logo após, vamos formar as turmas para o início das aulas em nossa quadra de areia. Agradeço ao prefeito Marcinho por investir no esporte em nosso município, bem como, diversificar e ofertar para a população inhapinhense cada vez mais opções esportivas. Isso é saúde, lazer e qualidade de vida para a população”, afirmou Jean Siqueira.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano”, o “Sandro da Saúde”, acompanhados de suas esposas, Érica Barbosa e Maria Isabel Peixoto Silva, além do secretário de Esportes Jean José Siqueira, seu sobrinho Felipe Fernandes e o chefe de gabinete Sidnei Moreira estrearam os novos equipamentos adquiridos pelo município para o início da atividade esportiva do beach tennis no município. “Descontração, energia positiva e uma nova modalidade em atividade física para a população inhapinhense, este é o beach tennis, que já é uma realidade em nossa praça de esportes. Venha você também participar conosco”, convidou o prefeito.

Beach Tennis

Embora muitas pessoas pensem que o beach tennis é uma modalidade nova, saiba que ele foi criado no ano de 1987 por meio da província de Ravenna, localizada na Itália. No entanto, foi só em 1996 que ele começou a se popularizar entre as pessoas e, consequentemente, se profissionalizar, onde a Federação Internacional de Tênis (ITF) colocou algumas regras para o esporte.

Esta modalidade reúne a mistura de alguns esportes bastante conhecidos: tênis tradicional, vôlei de praia, badminton e frescobol, modalidades que requerem bastante movimentação do corpo. Por outro lado, embora tenham muitas semelhanças, o esporte é diferenciado, começando pelos acessórios utilizados, como a raquete, que possui características próprias para o atleta que for jogar.

Mas, afinal, quais são as principais caraterísticas do beach tennis? Para jogar este esporte, é preciso ter areia, raquete, bola e rede. O objetivo é lançar a bolinha para o campo adversário com a ajuda de uma raquete, impossibilitando que ela seja rebatida pelo time oponente, caindo no chão.

REGRAS DO JOGO

Antes de explicarmos sobre como são as regras e as pontuações, é fundamental lembrar que o beach tennis é um esporte que pode ser praticado por todas as pessoas, independentemente da idade.

Além disso, ele pode ser disputado de duas formas: individualmente ou em dupla.

Em relação às pontuações, é importante explicar que o placar acontece por meio de pontos, games e sets. Por exemplo, ao completar os pontos, isso significa que a pessoa ou a dupla completou um jogo. Como é feita a contagem dos pontos?

No começo pode parecer difícil de entender, mas é bem mais simples do que muitas pessoas imaginam:

• Primeiro ponto (15);

• Segundo ponto (30);

• Terceiro ponto (40);

• Quarto e último ponto corresponde ao game.

Caso as duplas empatem (40 a 40), o que pode acontecer, vence o jogo quem fizer os dois próximos pontos, mas eles precisam ser seguidos. Essa regra só muda em torneio quando é definido sem vantagem (no advantage), ou seja, o time vence o game a partir do primeiro ponto após o empate.

Afinal, o que significa “game”? O game corresponde ao set, ou seja, as partes que são divididas do jogo todo. Portanto, a dupla vencedora é aquela que conseguir atingir os seis primeiros sets. Caso aconteça um empate 5 x 5, o jogo vai a 7. No entanto, se a partida chegar ao empate de 6 x 6, a partida vai para o “tie-break”.

No tie-break, diferente da contagem normal que explicamos anteriormente, eles são contados a partir de uma ordem simples, começando pelo número um até o sete. Vence o atleta ou a dupla que concluir primeiro o set.

Lembre-se: tenha sempre dois pontos de vantagem, caso contrário, em um empate de 6 x 6, é preciso continuar jogando até conseguir a diferença de dois pontos contra o time oponente.

Assessoria de Comunicação