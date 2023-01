BBB23: Após 12 horas de disputa, Fred e Ricardo vencem a prova da imunidade

Fred e Ricardo levaram a melhor na primeira prova do BBB 23 e conquistaram a tão sonhada imunidade, ainda mais na primeira semana. A dupla resistiu durante 12 horas em uma prova de resistência patrocinada pelo Globoplay. No final, eles estavam disputando com a dupla formada por Bruna Griphao e Larissa que também resistiram bravamente. A atriz e a professora de educação física e personal disputaram também 12 horas de prova, mas os brothers levaram a melhor na rodada eliminatória.

A prova de imunidade, realizada já no primeiro dia do Big Brother Brasil 23, teve início por volta por volta de 23h46 desta segunda (16). Competindo em duplas – dinâmica que se seguirá ao longo da semana, nas provas do anjo, líder e até mesmo durante a votação do paredão e a primeira etapa da eliminação -, os brothers e sisters participam de uma prova em que devem contar com a sorte, atenção, rapidez e resistência. MC Guimê e Tina foram os primeiros eliminados, Cristian e Marvvila foram os segundos. Os quatro não vão disputar a prova do líder que acontece na quinta-feira (19).

Fonte : o tempo