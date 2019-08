Evento será nos dias 8 e 9 de agosto, no Casarão das Artes

CARATINGA- O Bazar Solidário do Núcleo será realizado entre os dias 8 e 9 de agosto, de 9h às 16h, no Casarão das Artes, situado à Rua João Pinheiro, 254, centro. O evento, que já foi realizado durante as comemorações do Dia das Mães, agora visa o feriado do Dia dos Pais.

De acordo com Amanda Muniz, assistente social do Núcleo, a intenção com a comercialização das peças é arrecadar fundos para a instituição. “Com esses recursos que mantemos o funcionamento da instituição, com doação de medicamentos, fraldas, suplementos, os atendimentos, pois são muitos profissionais aqui dentro”.

Os itens estarão disponíveis para todo o público, que terá a oportunidade de escolher presentes com preços especiais, como explica Amanda. “Podem esperar preços maravilhosos, como sempre. Teremos peças novas e seminovas, tanto feminina quanto masculina e nosso carro-chefe, que é o artesanato, que nossas pacientes fabricam com tanto empenho e amor. São peças escolhidas cuidadosamente por nós, que recebemos. E teremos peças masculinas tanto para o papai mais jovem, quanto o mais idoso. Vale a pena conferir e participar. São peças que além de ter um aspecto muito bom, estarão com um preço muito bacana. Venha olhar mais de perto, pechinchar”.

Amanda deixa o convite para que a população prestigie o bazar e contribua, mais uma vez, com o trabalho realizado pelo Núcleo do Câncer. “Não vai fechar para horário de almoço, pode procurar que estaremos atendendo. A população como sempre muito prestativa com o Núcleo, nossos assistidos. Peço que compareçam, chamem os vizinhos, para conhecer no caso de quem não conhece, quem já conhece para prestigiar mais uma vez. Lembrando que estamos recebendo doações no decorrer da semana, quem tiver uma roupa que não serve mais ou está guardando há algum tempo, pode trazer na sede do Núcleo”.