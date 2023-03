Batida entre moto e carreta na BR-116 deixa dois mortos e dois feridos em Engenheiro Caldas.

Dois homens morreram após uma batida frontal entre uma moto e uma carreta na BR-116, nesse sábado (4), em Engenheiro Caldas. O motorista da carreta e um passageiro ficaram feridos.

Com o impacto da batida, o motociclista Jacy Dias de Oliveira, de 65 anos, morreu na hora. Ele ficou caído na pista e teve partes dos membros inferiores e superiores decepados com a colisão.

Já o passageiro da carreta Erivaldo Costa dos Santos, de 49 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram levados para o IML de Valadares.

Outro passageiro, de 23 anos, também ficou preso, mas conseguiu sobreviver até a chegada dos bombeiros que o retiraram da cabine. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares.

Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe do SAMU de Tarumirim chegou primeiro ao local e prestou os socorros ao motorista da carreta que, foi parar em um barranco à margem da rodovia, ele conseguiu sair do veículo com ferimentos leves, mesmo assim foi encaminhado ao HMGV.

O estado de saúde dos dois sobreviventes não foi divulgado.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros deslocaram de Governador Valadares. Assim como a perícia da Polícia Civil que removeu os corpos e realizou os trabalhos que vão apontar como acidente aconteceu.

