BASCA é o vice-campeão da Copa Fabriciano de Basquetebol Amador

DA REDAÇÃO – Chegou ao fim a edição deste ano da Copa Fabriciano de Basquetebol Amador e o BASCA (Basquete Caratinga) conseguiu o vice-campeonato. A equipe conquistou quatro vitórias em cinco jogos disputados. O campeão foi o time de Governador Valadares. No último domingo (31/10), BASCA derrotou o Ciclone por 63 a 51.

O técnico Paulo Avelar fez suas ponderações sobre essa partida. “Foi sofrido, mas os atletas caratinguenses conseguiram um importante triunfo diante dos donos da casa, Ciclone. Em jogo acirrado e com troca de liderança até os minutos finais, o BASCA demostrou frieza e maturidade para atingir seu objetivo, construindo assim, o placar de 63 x 51”, explica Avelar.

Ele enalteceu a conquista do vice-campeonato. “O segundo lugar na competição é um feito inédito e de grande significado para as pretensões do basquete em Caratinga, que ainda busca consolidação para estar sempre entre os melhores do basquete regional”.

Para Paulo Avelar, o resultado foi excelente, “mas a equipe quer mais e vai seguir trabalhando em busca de evolução para os próximos desafios “.