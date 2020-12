Barras de maconha e dinheiro apreendidos durante abordagem no Santa Cruz

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu maconha, dinheiro e um rádio comunicados durante abordagem feita na noite do último sábado (28) no bairro Santa Cruz.

Durante patrulhamento, a Polícia Militar deparou com uma motocicleta Honda XRE 300, na travessa José Mota, com dois ocupantes, onde foi dada a ordem ao condutor que parasse o veículo. Durante busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado com condutor, mas com o passageiro foi recolhida meia barra de maconha.

A PM recebeu informações de que o jovem estaria guardando mais entorpecentes no quarto de sua residência. No local foram localizadas dentro do guarda-roupa, três barras maconha, a quantia de R$ 2.780,00 e um rádio comunicador.

O jovem foi detido e conduzido para delegacia Polícia Civil.