Barranco desliza e cai dentro da cozinha no Salatiel

CARATINGA – O senhor José Geraldo da Costa, 63 anos, teve a sua casa danificada com as chuvas dessa segunda-feira (10).

O idoso reside na rua Padre Vigilato, no bairro Salatiel, e disse que passou muito aperto quando escutou o barulho durante a madrugada. “O barranco caiu dentro da cozinha, eram 2h, eu estava dormindo, e aí caiu esse monte de barranco aqui dentro da minha cozinha”, disse José Geraldo, que mora no local há 33 anos e disse que nunca tinha acontecido algo igual.

Ainda de acordo com o idoso, a Defesa Civil esteve no local para fazer o monitoramento. Com ajuda de vizinhos, José Geraldo, que mora sozinho, colocou algumas lonas no barranco que fica atrás de sua residência, com a esperança que não haja outro deslizamento.