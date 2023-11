Bandidos são procurados após renderem idoso e roubarem carro no Monte Alverne

Dois homens e uma mulher cometeram um roubo numa propriedade rural do córrego Monte Alverne, em Manhuaçu, neste sábado, 11/11. Eles acabaram abandonando o carro roubado.

O morador de 66 anos foi abordado em casa por dois homens e uma mulher. Eles foram até a casa dele num veículo Gol e se identificaram como policiais civis, simulando que estariam atendendo denúncia de um carro clonado.

Os falsos policiais e disseram para a vítima acompanhá-los até a delegacia em sua caminhonete.

Durante o caminho, nas imediações do córrego Coqueiro Rural, a vítima percebeu que se tratava de um roubo e entrou em luta corporal com o autor que estava na caminhonete. O idoso conseguiu saltar do veículo e fugir, acionando a PM, em seguida.

O autor estava com uma arma de fogo no bolso da calça, porém não efetuou disparos contra a vítima e seguiu na caminhonete. O carro foi abandonado na cidade de Manhuaçu, após apresentar problemas mecânicos.

O veículo Gol que estava em apoio ao roubo se acidentou no córrego Coqueiro Rural e também foi abandonado pelos autores.

As equipes policiais iniciaram o levantamento informações sobre a autoria dos fatos e seguem em rastreamento para localizar os três autores.

Fonte: Portal Caparaó