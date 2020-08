Bandidos roubam R$ 5 mil em casa de idoso

UBAPORANGA – Na madrugada deste último domingo (23), bandidos invadiram a casa de um idoso de 73 anos em Ubaporanga e roubaram R$ 5 mil, um receptor de TV, e um binóculo.

O idoso contou à Polícia Militar que por volta de 2h30, dois indivíduos encapuzados, sendo um magro e alto, e o outro de estatura baixa, arrombaram a porta dos fundos de sua residência e entraram.

Em seguida, os bandidos arrombaram a outra porta que liga a cozinha à sala, e um deles estava armado aparentemente com um revólver.

Ainda segundo a vítima os dois autores o ameaçavam dizendo: “cadê os R$ 70 mil, aonde está? Senão eu te mato”. O idoso disse que os R$ 70 mil estava com outra pessoa da cidade de Piedade de Caratinga, então os bandidos disseram que o levariam até lá para indicar quem era, mas ele informou que não sabia onde ela morava.

Os autores amarraram o idoso ao pé da cama e outra vítima de 43 anos, teve que permanecer sentada no chão com as mãos na cabeça.

Os bandidos reviraram todos os pertences das vítimas, encontrando debaixo do colchão a quantia de R$ 5 mil, e em seguida fugiram pelos fundos da residência.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.