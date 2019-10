Bandidos roubam R$ 4 mil de estabelecimento comercial em Santa Luzia

Autores ainda furtaram moto de cliente

CARATINGA– Criminosos roubaram a quantia de R$ 4 mil de um estabelecimento comercial na noite de quarta-feira (23) em Santa Luzia, distrito de Caratinga. De acordo com informações, dois homens chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto.

O crime aconteceu na rua José Lopes. Havia duas pessoas no estabelecimento, sendo um funcionário, 17 anos, e um cliente, 19. Ainda de acordo com o relato das vítimas, o carona da motocicleta estava armado e exigiu que entregassem o dinheiro. O funcionário chegou a negar que houvesse dinheiro no local, mas temendo a reação dos criminosos, entregou R$ 4 mil que estavam guardados no escritório. Antes de fugirem, os bandidos ainda furtaram a motocicleta do cliente que estava estacionada na rua.

A dupla fugiu sentido Povoado do Suíço e ainda não tinham sido localizados até o fechamento desta edição. O estabelecimento não possui circuito de monitoramento para ajudar na identificação dos autores, porém, a PM segue em rastreamento.