Bandidos roubam mais de 130 sacas de café

MANHUAÇU– Um roubo foi registrado na zona rural de Manhuaçu. Os autores fugiram levando mais de 130 sacas de café.

Neste domingo (27), a Polícia Militar foi acionada por um indivíduo que disse que por volta das 18 horas de sábado (26) teria ocorrido um roubo na propriedade rural onde trabalha, no distrito de Santo Amaro de Minas.

Segundo a vítima, de 43 anos, ela se encontrava na propriedade, momento em que chegaram ao local três indivíduos de posse de armas de fogo, que renderam as vítimas, anunciaram o roubo e as mantiveram no local até a madrugada de domingo.

Os autores subtraíram 137 sacas de café e dois relógios e fugiram da propriedade.

As equipes policiais iniciaram as diligências, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final desta edição. “Denúncias podem ser realizadas através do disque denúncia unificado, 181 ou do telefone de emergências policiais 190”.