Bandidos roubam em posto de combustíveis e assaltam casal

CARATINGA – O posto de combustíveis Itaúna, que fica no bairro das Graças, foi alvo de bandidos no final da noite desta terça-feira (14). Os marginais levaram 400 reais e na sequência, assaltaram um casal que estava numa moto.

Os frentistas do posto contaram à polícia que chegaram dois indivíduos a pé no posto, estando um de calça e blusa escuras, e de capuz. Já o comparsa usava calça escura e blusa de capuz. Ambos com arma de fogo em punho anunciaram o assalto levando R$ 400,00. Em seguida os bandidos fugiram a pé sentido a rua Niterói.

MAIS VÍTIMAS

Um casal que estava numa motocicleta também foi vítima dos mesmos autores do roubo ao posto. As vítimas disseram que estavam passando pela avenida Professor Armando Alves da Silva, quando nas proximidades de uma madeireira, apareceu um indivíduo de calça escura e blusa de moletom com capuz, e com uma arma de fogo em punho. Ele anunciou o assalto, levando a motocicleta e os dois capacetes, sendo um preto e outro rosa. De acordo com as vítimas, outro indivíduo que aguardava mais distante, subiu na garupa da moto e os dois fugiram pela avenida sentido ao centro da cidade.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.