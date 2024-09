Bandidos roubam 100 sacas de café

MANHUAÇU – Quatro bandidos agiram em uma propriedade situada no córrego do Ouro, no distrito de Sãoi Sebastião do Sacramento, zona rural de Manhuaçu. Eles renderam os moradores e robuaram 100 sacas de café. O crime foi registrado na noite de quarta-feira (11).

Conforme levantamentos da Polícia Militar, os autores estavam armados e encapuzados. Eles renderam o caseiro e sua esposa. O homem resistiu e recebeu um golpe na testa desferido por um dos bandidos.

Dois autores mantiveram o casal como refém. Enquato isso, os demais comparsas roubavam as sacas de café, dinheiro e celulares.

Os autores ficaram na propriedade até as 4h e deixaram o local em um caminhão levando as sacas de café. Acredita-se que mais bandidos, em um automóvel, deram apoio a ação criminosa.

A PM segue em rastreamento.