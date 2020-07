Bandidos rendem vítimas e roubam R$ 3 mil

Polícia é atacada com pedras durante prisão de um suspeito

SANTA RITA DE MINAS – Na noite da última sexta-feira (24), R$ 3 mil foram roubados em uma residência localizada à rua Adão Xavier Cimini, no bairro Santo Antônio em Santa Rita de Minas. A Polícia Militar foi acionada e conduziu três suspeitos.

A respeito do crime, uma vítima contou à Polícia Militar que estava saindo de sua residência quando foi surpreendida por dois indivíduos, sendo que um deles estava com a camisa amarrada no rosto, enquanto o comparsa usava uma touca. Ainda segundo a vítima, os dois autores portavam dois revólveres. Eles anunciaram o assalto, empurraram o jovem para o interior da casa, e outras quatro vítimas também foram rendidas sob ameaças de morte.

Os autores recolheram uma bolsa contendo R$ 870,00, uma quantia em dinheiro que estava no bolso de uma das vítimas e mais o que estava sobre a mesa da cozinha, referente ao pagamento de safristas na colheita de café. Ao todo foram roubados cerca de 3 mil reais.

Ainda segundo as vítimas, minutos antes do roubo, a namorada de um dos autores reconhecidos, esteve no interior da residência e disse: “nossa, quanto dinheiro!”, e saiu falando ao celular, sendo que logo em seguida os autores chegaram.

As vítimas disseram aos policiais quem seriam os autores do roubo. Diante das afirmações repassadas, equipes saíram em rastreamento, e na residência da jovem encontraram duas buchas de maconha, que estavam debaixo do colchão da cama. Ela foi presa por posse de drogas e pela coautoria no roubo, pois teria ligado para os autores dizendo que havia muito dinheiro na casa.

Em continuidade às diligencias, a PM prendeu um jovem, 22 anos, mas outro suspeito conseguiu fugir. Ainda durante a prisão desse jovem, cerca de quarenta pessoas que estavam em um ônibus que transportava colhedores de café cercaram a guarnição policial na tentativa de livrar o preso. Outros militares foram ao local para auxiliar na contenção dos manifestantes, sendo necessário o uso de gás de pimenta, momento em que começaram a serem atiradas pedras em direção aos militares e às viaturas. Não foi possível apurar a autoria dos arremessos das pedras.

Durante a ocorrência um suspeito, 26, fez contato com um dos militares, e disse que se apresentaria para prestar sua versão dos fatos, o que não tinha acontecido até o final dessa edição.

Ao final da ocorrência, a jovem, que teve drogas em seu quarto, o rapaz acusado de participação no crime e um indivíduo, 42, que estaria atrapalhando o trabalho policial, foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil.