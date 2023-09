Bandidos rendem motorista e roubam 1.200 reais

MANHUAÇU – Um roubo foi registrado na noite desta segunda-feira (11) nó córrego dos Hotts, zona rural de Manhuaçu. Os autores roubaram 1.200 reais de um motorista, 36 anos.

Segundo a vítima, trafegava em seu veículo Corolla pela LMG 838, próximo a saída do distrito de Ponte do Silva, momento em que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, o garupa portava uma arma de fogo e ordenou que ela parasse o veículo.

Os autores mandaram a vítima segui-los; depois pararam em uma estrada vicinal e subtraíram aproximadamente R$1.200,00 que estavam na bolsa da vítima e fugiram tomando rumo ignorado.

A vítima conseguiu chegar até uma casa próxima e acionar a Polícia Militar.

As equipes policiais iniciaram as diligências com abordagens e visitas a indivíduos contumazes e seguem em rastreamento. A população pode auxiliar através de denúncias pelo disque denúncia unificado 181 ou pelo telefone de emergências policiais 190.