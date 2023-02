Bandidos rendem morador e roubam cerca de 5 mil reais em Alto Caparaó

Três homens assaltaram um morador de Alto Caparaó, no final da manhã desta terça-feira, 31/01. Eles levaram cerca de cinco mil reais.

O crime foi por volta de 11 horas. Câmeras de segurança mostram os indivíduos chegando num veículo Prisma, cor preta, e estacionando no início da estrada vicinal que dá acesso a Caparaó.

Os bandidos desembarcam do carro e seguem a pé até a casa do morador de 59 anos. No portão, eles convencem a vítima a deixa-los entrar, alegando que queriam ver uma casa para alugar.

Já no interior do imóvel, os bandidos anunciam o assalto. Portando dois revólveres, exigiam dinheiro e queriam que a vítima fizesse pix para eles. O morador chegou a reagir ao assalto e foi agredido com coronhadas na cabeça. Um vizinho ouviu gritos de socorro e os ladrões notaram que foram descobertos.

O trio de assaltantes fugiu levando cerca de cinco mil reais. Em seguida, saíram por uma lavoura em direção ao local em que o carro estava.

RASTREAMENTO

Equipes da Polícia Militar iniciaram o rastreamento e identificaram o veículo por imagens de câmeras de segurança.

Policiais das cidades de Alto Jequitibá, Caparaó, Carangola, Manhumirim e da PM Rodoviária Estadual iniciaram ações para localizar os bandidos.

O Prisma foi abordado pela PM de Carangola. Devido às contradições o motorista foi preso e encaminhado para a delegacia. No carro, havia uma carteira de identidade, bem como passagens de ônibus de dois autores de quando vieram da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) até a cidade de Carangola.

Policiais militares continuam em levantamentos para tentar localizar os autores.

Redação do Portal Caparaó