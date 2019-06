Bandidos rendem casal de idosos e roubam cerca de R$ 45 mil no Limoeiro

CARATINGA – Um casal de idosos foi vítima da ação de bandidos na noite de domingo (9). O crime aconteceu na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Limoeiro. Os autores roubaram cerca de 45 mil reais e uma aliança de ouro.

Uma das vítimas, 82 anos, disse que se preparava para fechar o seu bar, que fica em frente de sua residência, mas que ao sair no corredor que dá acesso a casa, viu que sua esposa, 72, estava sob a mira de um revólver e que o autor a levava para o interior da casa. Em seguida, o comerciante também foi abordado, sendo também conduzido para dentro da residência.

De acordo com as vítimas, elas foram amarradas e amordaçadas. Os dois autores fizeram ameaças e diziam: “não olha pra mim, senão eu te mato, só quero o dinheiro”. Segundo as vítimas, a dupla revirou seus pertences e encontrou uma bolsa que estava dentro de uma mala preta que ficava armazenada no guarda-roupa. O dinheiro estava guardado justamente nesta bolsa.

De acordo com as vítimas, os autores são altos e magros e têm peles clara ou pardas, com barba nos rostos. Outra informação é que eles não tem idade muito avançada.

O comerciante contou que cogitou comprar um terreno no município de Sobrália e que não havia comentando com ninguém sobre o dinheiro que possuía em casa, porém uma pessoa que presta serviço para os idosos, dias atrás percebeu que o comerciante guardava dinheiro dentro da bolsa.

No local existe sistema de monitoramento por câmeras. As imagens seriam passadas para a Polícia. Até o final dessa edição nenhum suspeito tinha sido detido.