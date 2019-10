Bandidos invadem casa, agridem vítimas e roubam 400 reais

SANTA RITA DE MINAS – A polícia procura pelos autores de roubo ocorrido na noite desta terça-feira (22) na rua Coronel Galdino Pires, centro, Santa Rita de Minas. Eles invadiram a casa, renderam e agrediram duas vítimas, 51 e 81 anos respectivamente, e depois fugiram levando 400 reais.

Segundo as vítimas, dois autores chegaram pelos fundos da casa e ambos portavam facas. Eles anunciaram o roubo e reviraram objetos, ameaçando e agredindo as vítimas com chutes. Diante das agressões, o idoso entregou a quantia de 400 reais.

Os militares fizeram rastreamento e durante levantamentos, souberam que o crime foi planejado e que os autores estavam monitorando o local há algum tempo. Outra informação é que um comparsa esperava os autores em um Fiat Uno azul.

Todos os autores, sendo dois jovens, ambos 20 anos, e um menor, 17, já foram identificados. Foi feito rastreamento, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.