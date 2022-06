Bandidos audaciosos roubam arma e moto de policial militar

CARATINGA – Dois indivíduos tiveram a audácia de roubar a arma e a moto de um policial militar na noite dessa última segunda-feira (13). O crime foi registrado no KM 112, da BR-474, no trevo de acesso ao município de Piedade de Caratinga.

O militar deslocava de Piedade de Caratinga para o trabalho em Caratinga, e estava descendo a BR-474 com seu veículo motocicleta Honda XRE 300 de cor vermelha, onde próximo ao ponto de ônibus foi vítima de roubo.

Os autores estavam escondidos na subida da BR-474 sentido a Piedade de Caratinga, quando um deles saiu e abordou a vítima com um revólver nas mãos, sendo calibre 38 com cano curto e cromado.

Ao perceber que se tratava de um policial, um autor gritou para que ele não descesse da moto e mandou que levantasse as mãos, e retirou sua arma de fogo do coldre com o carregador e munições e mandou a vítima se afastar.

O outro autor que estava escondido atrás do ponto de ônibus, saiu com um revólver preto nas mãos, aparentando ser calibre 32, assumiu a direção da motocicleta roubada, onde o comparsa montou na garupa e ainda efetuou dois disparos com a arma de fogo cromada em direção à vítima, na sequência, os autores fugiram em alta velocidade sentido a Piedade de Caratinga.

Todas as viaturas do turno realizaram rastreamento, sendo que por volta das 3h30, militares da Patrulha Rural localizaram a motocicleta roubada abandonada no Córrego do Lage escondida próximo a uma construção abandonada.

Até o final dessa edição, nenhum dos autores tinha sido detido.

Local onde o militar foi abordado e teve moto e revólver roubados