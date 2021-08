Bandidos agem na zonas rurais de Santa Rita de Minas e Ubaporanga

Em ambos os casos as vítimas foram amarradas. Em um dos crime os autores roubaram R$ 48 mil

SANTARITA DE MINAS/UBAPORANGA – Dois roubos nos municípios de Santa Rita de Minas e Ubaporanga foram registrados pela Polícia Militar na noite dessa última quarta-feira (11). Em ambos, as vítimas foram amarradas.

Em Santa Rita de Minas, o roubo aconteceu no córrego do Laje, por volta das 19h.

A vítima de 50 anos contou que estava tomando banho quando um casal chegou e perguntou à sua esposa “onde estava o patrão” e pediram água. Logo depois o casal anunciou o assalto. Ainda segundo a vítima, o autor estava armado com um revólver, aparentemente calibre 22. Em seguida os autores colocaram três vítimas da mesma família dentro do banheiro e as amarraram, permanecendo no local por cerca de uma hora.

Foram levados o veículo Gol, uma TV 32 polegadas, um celular, um notebook, um botijão de gás, vários perfumes e maquiagens, anéis e aliança de ouro.

QUARENTA E OITO MIL REAIS ROUBADOS

Por volta das 19h, aconteceu o outro roubo na zona rural de Ubaporanga, no córrego Rio Preto.

O casal de idosos foi abordado na varanda dos fundos de sua residência por dois indivíduos altos, que usavam capuz e roupas escuras. Conforme as vítimas, ambos armados.

Os autores relataram que já sabiam onde a vítima escondia o dinheiro da casa e pediram a chave do cômodo de ferramentas, que fica logo nos fundos. Eles pegaram uma cumbuca onde o casal mantinha guardado a quantia de R$ 48 mil, e foram diretamente na gaveta onde a vítima tinha um revólver, sendo este também subtraído.

As vítimas foram amarradas e presas dentro do banheiro da residência, tendo conseguido pedir socorro aos vizinhos somente por volta das 21h.

No local, os militares conseguiram ver rastros que indicam que o assaltante tinha pleno conhecimento do terreno, que deixaram a motocicleta em meio ao cafezal, entraram e conseguiram sair nos fundos da residência, surpreendendo o casal.

A vítima relata não ter registro da arma que foi levada pelos assaltantes.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas em ambos casos, nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.