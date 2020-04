Bandido rouba 800 reais em lanchonete

RAUL SOARES – Uma lanchonete, localizada à avenida Getúlio Vargas, centro em Raul Soares, foi roubada na noite de domingo (12). O autor levou 800 reais e dois celulares.

A Polícia Militar foi avisada a respeito do crime. As vítimas disseram que o autor chegou armado com uma faca e aproveitou o momento em que o entregador entrou no estabelecimento. Ele rendeu o funcionário e roubou 800 reais e dois celulares.

Os militares fizeram rastreamento e foram informados a respeito de um suspeito, 23 anos. No entanto, apesar das diligências, ele não tinha localizado até o final dessa edição.