Bandido agride e rouba idoso

CARATINGA – O roubo aconteceu no início da manhã desta terça-feira (27), num restaurante da rua Coronel Antônio da Silva, conhecida como “Rua Nova”, no centro de Caratinga. A vítima foi um idoso, 78 anos. Ele foi agredido e roubado. O autor usou uma faca.

De acordo com o sargento Leonardo, a vítima tem um restaurante onde aconteceu o crime. “Por volta das 5h, ocorreu o referido roubo. A vítima nos relatou que possui um restaurante e, também, reside nesse mesmo local. Que por volta desse horário, ela escutou um barulho e abriu a porta para verificar o que era, e já se deparou com o autor, praticando o furto de alguns objetos. Ao se deparar com a vítima, o autor se apropriou de uma faca, que pertence à própria vítima e a ameaçou de morte, chegando a até fazer um pequeno corte no braço esquerdo dela”, informou o militar.

De acordo com a PM, a vítima passa bem. O criminoso roubou R$200, um chinelo, um relógio e um celular. Ao sair, o autor ainda chegou a trancar o portão com o cadeado pelo lado de fora, para dificultar que a vítima pedisse ajuda e acionasse a Polícia Militar. “Continuamos o rastreamento e qualquer informação pode ser passada para a PM pelo telefone 190. A princípio, parece ser cidadão que mora nas ruas ou algum andarilho, mas ele ainda não foi identificado”.

Segundo a PM, trata-se de um indivíduo moreno, baixo, magro, cabelo bastante curto, aparentando ter entre 20 e 30 anos. Ele usava uma calça laranja desbotada, parecida com uniforme, com faixa nas laterais e estava descalço.

Apesar de rastreamento feito pela PM, o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.