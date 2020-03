Bancos priorizam canais digitais

DA REDAÇÃO- Os bancos também estão adotando medidas de forma preventiva, tendo em vista o grande número de pessoas que passam pelo local.

O Sicoob que tem as cooperativas Credcooper e Credileste em Caratinga, por meio de comunicado oficial, informou que é momento de cooperar. “Aqui no Sicoob, nossa prioridade sempre foram as pessoas. Por isso, para cuidar da saúde da nossa gente, seguimos apostando na cooperação entre todos como forma de conter o avanço do novo coronavírus e minimizar seus efeitos. Nas nossas unidades e em cada lugar em que estamos presentes, o Sicoob está adotando medidas em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde para combater a transmissão do coronavírus com segurança e conscientização”.

As cooperativas estão promovendo a “reestruturação, e não simples adiamento do prazo, de operações de crédito dos segmentos afetados pela crise, valorizando, atenta e adequadamente cada caso; abertura de linhas de crédito para atender a esse público com condições de prazo e preços diferenciados; e orientando as equipes a acentuar o compromisso com a efetiva e inadiável necessidade dos cooperados na oferta de produto e serviços”.

Com o objetivo de amenizar os efeitos do cenário atual na rotina dos associados é recomendado o uso dos canais digitais para realizar transações sem exposições a riscos: App Sicoob e Internet Banking. Ainda é sugerido que nas situações que possam ser resolvidas remotamente, o contato com a cooperativa seja feito por telefone.

As plataformas podem ser utilizadas para pagamentos, consulta de saldos e extratos, transferências, investimentos, débito automático, empréstimos (simulação e contratação); cartões (extratos de faturas) e recarga de celular.

FEBRABAN

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), sobre a possibilidade de fechamento das agências ou redução do horário de atendimento, o setor segue procedimentos previstos na legislação bem como práticas internacionais, em que os bancos foram considerados atividades essenciais, como saúde e segurança, e não tiveram seu funcionamento interrompido.

Em atenção ao público de maior risco, os bancos poderão reorganizar os atendimentos internos ou mesmo escalonar o atendimento.

Com relação ao escalonamento do atendimento dos clientes nas agências, ficou acertado que os bancos poderão analisar caso a caso, com base no fluxo de pessoas e nas características do posto de atendimento. O objetivo da medida é evitar colocar os consumidores em risco ao restringir seu acesso às agências.

A Febraban tem orientado o público a usar os meios remotos de atendimento, como mobile e internet banking, que oferecem a quase totalidade das transações financeiras do sistema bancário e dispensam a necessidade de comparecimento às agências.